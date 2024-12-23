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Комириста Ксения Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комириста Ксения Иванова
Пол
жен
Номер записи
415
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 45
01 | Комиристой Иван Иванов: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Ксения Иванова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Герасим Иванов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комиристой Федор Иванов: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Комириста Ксения Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Комириста Евдокия Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Комириста Евдокия Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [3]
08 | Комириста Анна Герасимова: - / 3 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество слободы Талов за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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