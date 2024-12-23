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Комиристой Федор Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комиристой Федор Иванов
Пол
муж
Номер записи
414
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 45
01 | Комиристой Иван Иванов: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Ксения Иванова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Герасим Иванов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комиристой Федор Иванов: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Комириста Ксения Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Комириста Евдокия Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Комириста Евдокия Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [3]
08 | Комириста Анна Герасимова: - / 3 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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