Комиристой Федор Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Комиристой Федор Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 414
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 45
01 | Комиристой Иван Иванов: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Ксения Иванова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Герасим Иванов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комиристой Федор Иванов: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Комириста Ксения Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Комириста Евдокия Иванова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Комириста Евдокия Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [3]
08 | Комириста Анна Герасимова: - / 3 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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