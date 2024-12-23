Комириста Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомириста Параскева Трофимова

Комириста Параскева Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комириста Параскева Трофимова
Пол
жен
Номер записи
404
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Романа [3]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 44
01 | Комиристой Иван Павлов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Анна Василиева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Роман Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комириста Параскева Трофимова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Романа [3]
05 | Комиристой Федор Романов: 2 недели / - | войсковые жители - сын Романа [3]
06 | Комириста Любовь Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
07 | Комириста Домникия Романова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Романа [3]
08 | Комириста Акилина Романова: 1 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
09 | Комиристой Василий Романов: - / 8 | войсковые жители - сын Романа [3]
10 | Комиристой Степан Романов: - / 3 | войсковые жители - сын Романа [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.