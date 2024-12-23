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Комириста Анна Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комириста Анна Василиева
Пол
жен
Номер записи
402
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1732
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 44
01 | Комиристой Иван Павлов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Анна Василиева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Роман Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комириста Параскева Трофимова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Романа [3]
05 | Комиристой Федор Романов: 2 недели / - | войсковые жители - сын Романа [3]
06 | Комириста Любовь Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
07 | Комириста Домникия Романова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Романа [3]
08 | Комириста Акилина Романова: 1 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
09 | Комиристой Василий Романов: - / 8 | войсковые жители - сын Романа [3]
10 | Комиристой Степан Романов: - / 3 | войсковые жители - сын Романа [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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