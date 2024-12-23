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Комиристой Иван Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комиристой Иван Павлов
Пол
муж
Номер записи
401
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Возраст по текущей РС
68
Год рождения вычисленный
1727
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 44
01 | Комиристой Иван Павлов: 55 / 68 | войсковые жители - глава
02 | Комириста Анна Василиева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Комиристой Роман Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Комириста Параскева Трофимова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Романа [3]
05 | Комиристой Федор Романов: 2 недели / - | войсковые жители - сын Романа [3]
06 | Комириста Любовь Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
07 | Комириста Домникия Романова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Романа [3]
08 | Комириста Акилина Романова: 1 / - | войсковые жители - дочь Романа [3]
09 | Комиристой Василий Романов: - / 8 | войсковые жители - сын Романа [3]
10 | Комиристой Степан Романов: - / 3 | войсковые жители - сын Романа [3]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Комаренко, Комаров
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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