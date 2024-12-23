Бишкунска Мотрена Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бишкунска Мотрена Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 399
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Семена [2]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 104
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 43
01 | Бишкунской Артем Кирилов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Бишкунской Семен Артемов: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Бишкунска Стефанида Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Бишкунска Евдокия Семенова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Семена [2]
05 | Бишкунской Иван Семенов: - / 6 | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Бишкунской Василий Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [2]
07 | Бишкунска Мелания Семенова: - / 10 | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Бишкунска Мотрена Семенова: - / 8 | войсковые жители - дочь Семена [2]
09 | Бишкунска Анисия Семенова: - / 1 | войсковые жители - дочь Семена [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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