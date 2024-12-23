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Бишкунской Артем Кирилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бишкунской Артем Кирилов
Пол
муж
Номер записи
392
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
66
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1791
Год рождения вычисленный
1716
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 103об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 43
01 | Бишкунской Артем Кирилов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Бишкунской Семен Артемов: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Бишкунска Стефанида Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Бишкунска Евдокия Семенова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Семена [2]
05 | Бишкунской Иван Семенов: - / 6 | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Бишкунской Василий Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [2]
07 | Бишкунска Мелания Семенова: - / 10 | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Бишкунска Мотрена Семенова: - / 8 | войсковые жители - дочь Семена [2]
09 | Бишкунска Анисия Семенова: - / 1 | войсковые жители - дочь Семена [2]
Дополнительная информация в записи
Вдов
Комментарий наборщика
Отчим Игната и Дмитрия Яицких (известно из РГВИА, Ф.14, Оп.1, д.1697). Современная версия фамилии - Бескинский (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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