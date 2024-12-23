Яицка Катерина Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яицка Катерина Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 391
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 103об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 42
01 | Яицкой Дмитрий Иванов: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Марья Петрова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Семен Дмитриев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицкой Матвей Дмитриев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яицкой Петр Дмитриев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яицка Марья Дмитриева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Яицка Катерина Дмитриева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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