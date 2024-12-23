Печенежска Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеченежска Марина Андреева

Печенежска Марина Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Печенежска Марина Андреева
Пол
жен
Номер записи
368
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Семена [3]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 102об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40
01 | Печенежской Семен Федоров: 46 / - | войсковые жители - глава
02 | Печенежска Марья Андреева: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Печенежской Семен Семенов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Печенежска Устина Семенова: 17 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Печенежска Тетияна Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Печенежска Марина Андреева: - / 21 | войсковые жители - жена Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Талах с войсковых жителей
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.