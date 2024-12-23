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Куюда Александр Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Куюда Александр Максимов
Пол
муж
Номер записи
357
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
полугоду
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 102
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 38
01 | Куюда Максим Афанасиев: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Куюда Анна Семенова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Куюда Иван Максимов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Куюда Александр Максимов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Куюда Настасия Максимова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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