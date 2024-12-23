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Куюда Дарья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Куюда Дарья Иванова
Пол
жен
Номер записи
348
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 101об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37
01 | Куюда Иван Афанасиев: 26 / 39 | войсковые жители - глава
02 | Куюда Елена Данилова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Куюда Калина Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Куюда Агрипина Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Куюда Катерина Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Куюда Дарья Иванова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Куюда Агафия Иванова: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Куюда Евдоким Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Куюда Федор Иванов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Куюда Евдокия Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Куюда Стефанида Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Холоденко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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