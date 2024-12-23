Куюда Елена Данилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Куюда Елена Данилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 344
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 101об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 37
01 | Куюда Иван Афанасиев: 26 / 39 | войсковые жители - глава
02 | Куюда Елена Данилова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Куюда Калина Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Куюда Агрипина Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Куюда Катерина Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Куюда Дарья Иванова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Куюда Агафия Иванова: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Куюда Евдоким Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Куюда Федор Иванов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Куюда Евдокия Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Куюда Стефанида Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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