Сагунова Марья Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Сагунова Марья Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 321
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 35
01 | Сагунов Григорий Петров: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Сагунова Евдокия Тимофеева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сагунов Федор Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сагунова Марья Григориева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сагунова Евфимия Григориева: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сагунова Ирина Григориева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сагунова Елисавета Иванова: - / 16 | войсковые жители - жена Федора [3]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, фамилия после замужества - Кощей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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