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Сагунов Григорий Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сагунов Григорий Петров
Пол
муж
Номер записи
318
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Сагунов Григорий Петров: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Сагунова Евдокия Тимофеева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сагунов Федор Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сагунова Марья Григориева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сагунова Евфимия Григориева: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сагунова Ирина Григориева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сагунова Елисавета Иванова: - / 16 | войсковые жители - жена Федора [3]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Сагунов (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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