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Ситенко Дарья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситенко Дарья Иванова
Пол
жен
Номер записи
317
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Евфима [3]
Откуда прибыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Ситенко Яков Павлов: 37 / - | войсковые жители - глава
02 | Ситенко Евдокия Максимова: 37 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситенко Евфим Яковлев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситенко Дарья Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
В оригинале (ГАВО, И261-1-827) имя - Марья, в копии (ГАВО, И261-1-813) - Дарья, в оригинале и в копии - "взята замуж из Смаглеевки". Но анализ РС показывает, что настоящее имя всё-таки Дарья и она была взята замуж из хутора Голой. Из анализа РС, девичья фамилия - Пушкаренко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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