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Ситенко Евдокия Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситенко Евдокия Максимова
Пол
жен
Номер записи
315
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Ситенко Яков Павлов: 37 / - | войсковые жители - глава
02 | Ситенко Евдокия Максимова: 37 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситенко Евфим Яковлев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситенко Дарья Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Евфима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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