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Ситой Тимофей Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситой Тимофей Семенов
Пол
муж
Номер записи
311
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1730
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Ситой Тимофей Семенов: 52 / 65 | войсковые жители - глава
02 | Сита Агрипина Тимофеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сита Дарья Тимофеева: 20 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Ситнов, Сытников
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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