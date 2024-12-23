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Сыта Анна Феодосиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сыта Анна Феодосиева
Пол
жен
Номер записи
310
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Михаила [4]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Сытой Павел Семенов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Сытой Семен Павлов: 36 / 49 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Сыта Марфа Осипова: 36 / 49 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Сытой Михаило Семенов: 11 / 24 | войсковые жители - сын Семена [2]
05 | Сыта Ксения Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
06 | Пелагея Семенова: 9 / 22 | войсковые жители - дочь Семена [2]
07 | Сыта Анна Феодосиева: - / 25 | войсковые жители - жена Михаила [4]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Салогубова
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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