Пелагея Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пелагея Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 309
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Семена [2]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32
01 | Сытой Павел Семенов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Сытой Семен Павлов: 36 / 49 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Сыта Марфа Осипова: 36 / 49 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Сытой Михаило Семенов: 11 / 24 | войсковые жители - сын Семена [2]
05 | Сыта Ксения Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
06 | Пелагея Семенова: 9 / 22 | войсковые жители - дочь Семена [2]
07 | Сыта Анна Феодосиева: - / 25 | войсковые жители - жена Михаила [4]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана была в замужество сей же слободы в хуторе Скнарин за войскового жителя, коя ныне за побегом мужа её находится при вышеписанном отцу своем
- Комментарий наборщика
- В документе фамилия не прописана, но из анализа РС она была замужем за кем-то из семьи Голоденко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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