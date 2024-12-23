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Сыта Ксения Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сыта Ксения Семенова
Пол
жен
Номер записи
308
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Семена [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Сытой Павел Семенов: 66 / - | войсковые жители - глава
02 | Сытой Семен Павлов: 36 / 49 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Сыта Марфа Осипова: 36 / 49 | войсковые жители - жена Семена [2]
04 | Сытой Михаило Семенов: 11 / 24 | войсковые жители - сын Семена [2]
05 | Сыта Ксения Семенова: 15 / - | войсковые жители - дочь Семена [2]
06 | Пелагея Семенова: 9 / 22 | войсковые жители - дочь Семена [2]
07 | Сыта Анна Феодосиева: - / 25 | войсковые жители - жена Михаила [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Шинбер (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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