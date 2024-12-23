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Колесниченко Петр Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колесниченко Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
299
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Колесниченко Иван Кирилов: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Евдокия Иванова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесниченко Семен Иванов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесниченко Василий Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Колесниченко Федор Иванов: полугоду / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Колесниченко Матвей Иванов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Колесниченко Петр Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Колесниченко Яким Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Колесниченко Яков Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Колесниченко Агрипина Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Колесниченко Дарья Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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