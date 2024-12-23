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Колесниченко Евдокия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колесниченко Евдокия Иванова
Пол
жен
Номер записи
294
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Колесниченко Иван Кирилов: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Евдокия Иванова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесниченко Семен Иванов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесниченко Василий Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Колесниченко Федор Иванов: полугоду / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Колесниченко Матвей Иванов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Колесниченко Петр Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Колесниченко Яким Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Колесниченко Яков Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Колесниченко Агрипина Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Колесниченко Дарья Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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