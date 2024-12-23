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Похиленко Алексей Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похиленко Алексей Петров
Пол
муж
Номер записи
291
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Похиленко Петр Михаилов: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Похиленко Феодосия Григориева: - / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похиленко Алексей Петров: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похиленко Евфимия Петрова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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