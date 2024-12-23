Похиленко Иван Михаилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Похиленко Иван Михаилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 284
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29
01 | Похиленко Иван Михаилов: 20 / 33 | войсковые жители - глава
02 | Похиленко Мелания Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похиленко Василий Иванов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похиленко Домникия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Похиленко Евдокия Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Похилый, Пахилов
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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