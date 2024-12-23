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Похиленко Иван Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похиленко Иван Михаилов
Пол
муж
Номер записи
284
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Похиленко Иван Михаилов: 20 / 33 | войсковые жители - глава
02 | Похиленко Мелания Петрова: 20 / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похиленко Василий Иванов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похиленко Домникия Иванова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Похиленко Евдокия Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Похилый, Пахилов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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