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Похила Агрипина Герасимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похила Агрипина Герасимова
Пол
жен
Номер записи
282
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Афанасия [3]
Откуда прибыл
сл. Олшана, Золочевская окр., Харковское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Похилой Михаило Иванов: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Похила Катерина Андреева: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Афанасий Михаилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Григорий Михаилов: 9 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Агрипина Михаилова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Евфросиния Михаилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Похила Мотрена Михаилова: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Похилой Константин Михаилов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Похила Агрипина Герасимова: - / 24 | войсковые жители - жена Афанасия [3]
10 | Похилой Николай Афанасиев: - / 2 | войсковые жители - сын Афанасия [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество Харьковского наместничества Золочевской округи в слободе Олшаной с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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