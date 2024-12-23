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Череватой Михаило Якимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Череватой Михаило Якимов
Пол
муж
Номер записи
266
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 97
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Череватой Яким Демьянов: 37 / 50 | войсковые жители - глава
02 | Черевата Евдокия Калинина: 36 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Череватой Михаило Якимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Череватой Прокофий Якимов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Черевата Улияна Якимова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Черевата Евфимия Якимова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Черевата Настасия Якимова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Черевата Улияна Якимова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Черевата Улияна Якимова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Черевата Пелагея Якимова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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