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Решетняк Фекла Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Решетняк Фекла Иванова
Пол
жен
Номер записи
253
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 96об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Решетняк Иван Гаврилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Решетняк Настасия Василиева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Решетняк Григорий Иванов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Решетняк Фекла Иванова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Решетняк Васса Матвеева: 26 / - | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Решетняк Леонтий Григориев: 8 / 21 | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Решетняк Михаило Григориев: 3 / - | войсковые жители - сын Григория [3]
08 | Решетняк Параскева Григориева: 6 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
09 | Решетняк Мотрена Григориева: 1 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
10 | Решетняк Иван Григориев: - / 12 | войсковые жители - сын Григория [3]
11 | Решетняк Алексей Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын Григория [3]
12 | Решетняк Петр Григориев: - / 4 | войсковые жители - сын Григория [3]
13 | Решетняк Настасия Андреева: - / 21 | войсковые жители - жена Леонтия [6]
14 | Решетняк Степан Леонтиев: - / 2 | войсковые жители - сын Леонтия [6]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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