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Николаенко Христина Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Николаенко Христина Василиева
Пол
жен
Номер записи
248
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 96об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Николаенко Василий Иванов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Николаенко Устина Моисеева: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Николаенко Филип Василиев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Николаенко Евфимия Василиева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Николаенко Евдокия Василиева: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Николаенко Христина Василиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Николаенко Трофим Василиев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Вовченко (не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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