Николаенко Христина Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Николаенко Христина Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 248
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 96об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 25
01 | Николаенко Василий Иванов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Николаенко Устина Моисеева: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Николаенко Филип Василиев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Николаенко Евфимия Василиева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Николаенко Евдокия Василиева: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Николаенко Христина Василиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Николаенко Трофим Василиев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Вовченко (не указано, откуда взята замуж)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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