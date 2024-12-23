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Николаенко Устина Моисеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Николаенко Устина Моисеева
Пол
жен
Номер записи
244
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1744
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 96
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Николаенко Василий Иванов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Николаенко Устина Моисеева: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Николаенко Филип Василиев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Николаенко Евфимия Василиева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Николаенко Евдокия Василиева: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Николаенко Христина Василиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Николаенко Трофим Василиев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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