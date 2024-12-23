Лемешенко Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемешенко Андрей Семенов

Лемешенко Андрей Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лемешенко Андрей Семенов
Пол
муж
Номер записи
227
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 95
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24
01 | Лемешенко Андрей Семенов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Лемешенко Наталия Петрова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лемешенко Данило Андреев: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лемешенко Федор Андреев: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лемешенко Тетияна Андреева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лемешенко Евфросиния Андреева: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лемешенко Васса Андреева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Лемешенко Варвара Андреева: 1 / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Лемешенко Степан Андреев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Лемешенко Параскева Андреева: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Лемешенко Агрипина Иванова: 18 / 31 | войсковые жители - жена Данилы [3]
12 | Лемешенко Григорий Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данилы [3]
13 | Лемешенко Андрей Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын Данилы [3]
14 | Лемешенко Марина Данилова: - / 8 | войсковые жители - дочь Данилы [3]
15 | Лемешенко Мотрена Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данилы [3]
16 | Лемешенко Наталия Миронова: - / 24 | войсковые жители - жена Федора [4]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Лемешко, Ляшенко
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.