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Яицка Агафия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яицка Агафия Иванова
Пол
жен
Номер записи
218
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Ивана [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Зайцов, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 95
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Яицка Ирина Филипова: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Яицкой Иван: 29 / 42 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Яицкой Осип: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицка Евфросиния Данилова: 28 / - | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Яицка Параскева Кирилова: - / 41 | войсковые жители - жена Ивана вторая [2]
06 | Яицкой Павел Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Яицка Пелагея Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
08 | Яицка Агафия Иванова: 5 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
09 | Яицка Ирина Иванова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
10 | Яицкой Никита Иванов: - / 3 | войсковые жители - сын Ивана [2]
11 | Яицка Анисия Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
12 | Яицка Марина Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
13 | Яицка Марья Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
14 | Яицка Марфа Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
15 | Яицка София Василиева: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [6]
16 | Яицка Евдокия Григориева: 18 / - | войсковые жители - жена Осипа [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество слободы Костянтиновки в хутор Зайцов за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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