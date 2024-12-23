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Улияна Осипова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Улияна Осипова
Пол
жен
Номер записи
205
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 94
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Вакуленко Осип Моисеев: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Вакуленко Евдокия Андреева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вакуленко Иван Осипов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Вакуленко Емелиян Осипов: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Вакуленко Федор Осипов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Улияна Осипова: 8 / 21 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Вакуленко Гликерия Осипова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Вакуленко Стефанида Осипова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Вакуленко Агафия Иванова: - / 21 | войсковые жители - жена Ивана [3]
10 | Вакуленко София Иванова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Ивана [3]
11 | Колтунова Параскева Назариева: 55 / - | войсковые жители - тёща Осипа [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана была в замужество сей же Калитвянской округи в слободу Михайловку помещицы девицы Тевяшовой за поданного, коя ныне по смертвии мужа её находится в сей же слободе при вышеписанном отце своём
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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