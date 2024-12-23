Вакуленко Иван Осипов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Вакуленко Иван Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 202
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 94
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Вакуленко Осип Моисеев: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Вакуленко Евдокия Андреева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вакуленко Иван Осипов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Вакуленко Емелиян Осипов: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Вакуленко Федор Осипов: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Улияна Осипова: 8 / 21 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Вакуленко Гликерия Осипова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Вакуленко Стефанида Осипова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Вакуленко Агафия Иванова: - / 21 | войсковые жители - жена Ивана [3]
10 | Вакуленко София Иванова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Ивана [3]
11 | Колтунова Параскева Назариева: 55 / - | войсковые жители - тёща Осипа [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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