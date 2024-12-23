Скибин Степан Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Скибин Степан Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 191
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Скибин Иван Матвеев: 35 / 48 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Саломия Афанасиева: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Илия Иванов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Степан Иванов: 12 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибин Иван Иванов: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Скибин Федор Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Скибин Степан Иванов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Скибина Наталия Иванова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Скибина Марья Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Скибина Акилина Аврамова: - / 26 | войсковые жители - жена Ильи [3]
11 | Скибина Марфа Ильина: - / 6 | войсковые жители - дочь Ильи [3]
12 | Скибина Варвара Федорова: - / 19 | войсковые жители - жена Федора [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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