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Солошенко Тетияна Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Солошенко Тетияна Андреева
Пол
жен
Номер записи
184
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Ивана [3]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Солошенко Данило Романов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Солошенко Мотрена Кондратова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Солошенко Иван Данилов: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Солошенко Никифор Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Солошенко Яков Данилов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Солошенко Петр Данилов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Солошенко Фекла Данилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Солошенко Тетияна Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Ивана [3]
09 | Солошенко Елена Емелиянова: - / 23 | войсковые жители - жена Никифора [4]
10 | Солошенко Демьян Никифоров: - / 4 | войсковые жители - сын Никифора [4]
11 | Солошенко Пелагея Никифорова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Никифора [4]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Лемешенко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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