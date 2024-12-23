Солошенко Тетияна Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Солошенко Тетияна Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 184
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Ивана [3]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20
01 | Солошенко Данило Романов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Солошенко Мотрена Кондратова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Солошенко Иван Данилов: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Солошенко Никифор Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Солошенко Яков Данилов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Солошенко Петр Данилов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Солошенко Фекла Данилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Солошенко Тетияна Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Ивана [3]
09 | Солошенко Елена Емелиянова: - / 23 | войсковые жители - жена Никифора [4]
10 | Солошенко Демьян Никифоров: - / 4 | войсковые жители - сын Никифора [4]
11 | Солошенко Пелагея Никифорова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Никифора [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, девичья фамилия - Лемешенко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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