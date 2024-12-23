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Солошенко Фекла Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Солошенко Фекла Данилова
Пол
жен
Номер записи
183
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Солошенко Данило Романов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Солошенко Мотрена Кондратова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Солошенко Иван Данилов: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Солошенко Никифор Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Солошенко Яков Данилов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Солошенко Петр Данилов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Солошенко Фекла Данилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Солошенко Тетияна Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Ивана [3]
09 | Солошенко Елена Емелиянова: - / 23 | войсковые жители - жена Никифора [4]
10 | Солошенко Демьян Никифоров: - / 4 | войсковые жители - сын Никифора [4]
11 | Солошенко Пелагея Никифорова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Никифора [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Омелченко (не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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