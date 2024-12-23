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Солошенко Данило Романов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Солошенко Данило Романов
Пол
муж
Номер записи
177
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 93
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Солошенко Данило Романов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Солошенко Мотрена Кондратова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Солошенко Иван Данилов: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Солошенко Никифор Данилов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Солошенко Яков Данилов: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Солошенко Петр Данилов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Солошенко Фекла Данилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Солошенко Тетияна Андреева: - / 28 | войсковые жители - жена Ивана [3]
09 | Солошенко Елена Емелиянова: - / 23 | войсковые жители - жена Никифора [4]
10 | Солошенко Демьян Никифоров: - / 4 | войсковые жители - сын Никифора [4]
11 | Солошенко Пелагея Никифорова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Никифора [4]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Возможно, трансформировалась в Сашенко, Соколенко, Соломенко
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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