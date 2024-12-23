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Скибина Агафия Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибина Агафия Алексеева
Пол
жен
Номер записи
170
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Скибин Григорий Матвеев: 44 / 57 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Агафия Алексеева: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Сергей Григориев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибина Марья Григориева: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Скибина Евдокия Григориева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Скибина Евфимия Василиева: - / 29 | войсковые жители - жена Сергея [3]
07 | Скибин Федор Сергеев: - / 7 | войсковые жители - сын Сергея [3]
08 | Скибин Илия Сергеев: - / 1 | войсковые жители - сын Сергея [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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