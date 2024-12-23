Скибин Прокофий Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Скибин Прокофий Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 165
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Василия [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 18
01 | Скибин Федор Матвеев: 51 / 64 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Феодора Яковлева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Василий Федоров: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Леонтий Федоров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибина Мотрена Федорова: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
06 | Скибин Прокофий Василиев: - / 5 | войсковые жители - сын Василия [3]
07 | Скибин Поликарп Василиев: - / 2 | войсковые жители - сын Василия [3]
08 | Скибина Марина Петрова: - / 19 | войсковые жители - жена Леонтия [4]
09 | Скибина Елена Леонтиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Леонтия [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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