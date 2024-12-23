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Скибина Мотрена Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибина Мотрена Федорова
Пол
жен
Номер записи
164
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Василия [3]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Скибин Федор Матвеев: 51 / 64 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Феодора Яковлева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Василий Федоров: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Леонтий Федоров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибина Мотрена Федорова: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
06 | Скибин Прокофий Василиев: - / 5 | войсковые жители - сын Василия [3]
07 | Скибин Поликарп Василиев: - / 2 | войсковые жители - сын Василия [3]
08 | Скибина Марина Петрова: - / 19 | войсковые жители - жена Леонтия [4]
09 | Скибина Елена Леонтиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Леонтия [4]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Кодацкая
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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