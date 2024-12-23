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Скибин Василий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибин Василий Федоров
Пол
муж
Номер записи
162
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Скибин Федор Матвеев: 51 / 64 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Феодора Яковлева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Василий Федоров: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Леонтий Федоров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибина Мотрена Федорова: - / 26 | войсковые жители - жена Василия [3]
06 | Скибин Прокофий Василиев: - / 5 | войсковые жители - сын Василия [3]
07 | Скибин Поликарп Василиев: - / 2 | войсковые жители - сын Василия [3]
08 | Скибина Марина Петрова: - / 19 | войсковые жители - жена Леонтия [4]
09 | Скибина Елена Леонтиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Леонтия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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