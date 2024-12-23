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Котик Евфим Филипов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Котик Евфим Филипов
Пол
муж
Номер записи
157
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Котик Филип Михаилов: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Котик Мотрена Алексеева: 31 / 44 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Котик Евфим Филипов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Котик Евфимия Филипова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Котик Марина Филипова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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