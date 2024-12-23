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Котик Мотрена Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Котик Мотрена Алексеева
Пол
жен
Номер записи
156
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Котик Филип Михаилов: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Котик Мотрена Алексеева: 31 / 44 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Котик Евфим Филипов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Котик Евфимия Филипова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Котик Марина Филипова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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