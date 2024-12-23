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Скибина Наталия Прокофиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибина Наталия Прокофиева
Пол
жен
Номер записи
154
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 91об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Скибин Прокофий Матвеев: 31 / 44 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Марина Василиева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скибин Осип Прокофиев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скибин Дмитрий Прокофиев: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скибина Евфросиния Прокофиева: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Скибина Наталия Прокофиева: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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