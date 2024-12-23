Ткач Евфросиния Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ткач Евфросиния Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 147
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь Григория [4]
- Причина поступления
- рождение
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 91об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Ткач Назар Алексеев: 48 / - | войсковые жители - глава
02 | Ткач Елена Герасимова: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ткач Яков Назариев: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ткач Григорий Назариев: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ткач Иван Назариев: 17 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ткач Настасия Назариева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Ткач Анна Иванова: 20 / - | войсковые жители - жена Якова [3]
08 | Ткач Марья Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена Якова вторая [3]
09 | Ткач Степан Яковлев: 1 / - | войсковые жители - сын Якова [3]
10 | Евдокия: - / 15 | войсковые жители - дочь Якова приемушная [3]
11 | Ткач Димид Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын Якова [3]
12 | Ткач Павел Яковлев: - / 10 | войсковые жители - сын Якова [3]
13 | Ткач Настасия Карпова: 17 / - | войсковые жители - жена Григория [4]
14 | Ткач Феодосия Кузмина: - / 30 | войсковые жители - жена Григория вторая [4]
15 | Ткач Максим Григориев: - / 6 | войсковые жители - сын Григория [4]
16 | Ткач Василий Григориев: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Григория [4]
17 | Ткач Евфросиния Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь Григория [4]
18 | Ткач Катерина Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь Григория [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.