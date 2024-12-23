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Корсунова София Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Корсунова София Василиева
Пол
жен
Номер записи
122
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 90об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Корсунов Василий Иванов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Корсунова Феврония Игнатова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Корсунов Максим Василиев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Корсунов Емелиян Василиев: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Корсунов Трофим Василиев: 3 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Корсунова Настасия Василиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Корсунова Наталия Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Корсунова София Василиева: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Корсунова Анна Василиева: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Корсунова Елена Василиева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Корсунова Евфросиния Василиева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Корсунова Анна Федорова: 15 / 28 | войсковые жители - жена Максима [3]
13 | Корсунов Василий Максимов: - / 2 | войсковые жители - сын Максима [3]
14 | Корсунова Агафия Максимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Максима [3]
15 | Корсунова Евдокия Моисеева: - / 22 | войсковые жители - жена Емелияна [4]
16 | Корсунов Федор Емелиянов: - / 1 | войсковые жители - сын Емелияна [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Яицка
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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