Яицка Евфимия Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яицка Евфимия Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 113
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Семена [3]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 90
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Яицкой Аврам Гаврилов: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Евдокия Петрова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Семен Аврамов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицка София Аврамова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Яицка Ксения Аврамова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Яицка Евфимия Федорова: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [3]
07 | Яицка Марфа Семенова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Семена [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, девичья фамилия - Кодацкая
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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