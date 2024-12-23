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Салогубова Христина Феодосиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогубова Христина Феодосиева
Пол
жен
Номер записи
106
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Салогубов Феодосий Петров: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Евдокия Герасимова: 34 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Параскева Лукьянова: - / 46 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Салогубов Герасим Феодосиев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Салогубова Анна Феодосиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Салогубова Акилина Феодосиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Салогубова Христина Феодосиева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Салогубов Иван Феодосиев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы в хутор Скнарин за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Штифаненко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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