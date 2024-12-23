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Салогубов Герасим Феодосиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Салогубов Герасим Феодосиев
Пол
муж
Номер записи
103
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Салогубов Феодосий Петров: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Евдокия Герасимова: 34 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Параскева Лукьянова: - / 46 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Салогубов Герасим Феодосиев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Салогубова Анна Феодосиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Салогубова Акилина Феодосиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Салогубова Христина Феодосиева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Салогубов Иван Феодосиев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Штифаненко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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