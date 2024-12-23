Салогубова Параскева Лукьянова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Салогубова Параскева Лукьянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 102
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена главы вторая [1]
- Откуда прибыл
- г. Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- взята замуж
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 89об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Салогубов Феодосий Петров: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Салогубова Евдокия Герасимова: 34 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Салогубова Параскева Лукьянова: - / 46 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Салогубов Герасим Феодосиев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Салогубова Анна Феодосиева: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Салогубова Акилина Феодосиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Салогубова Христина Феодосиева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Салогубов Иван Феодосиев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в городе Калитве с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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